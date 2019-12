Rimini. Emessa allerta meteo

Emessa Allerta n. 126/2019. Codice Colore GIALLO per criticità idraulica per tutte le zone di allertamento, Codice Colore GIALLO per criticità idrogeologica per la zona A, Codice Colore ARANCIONE per criticità vento per le sotto zone A1, A2 e B1 e Codice Colore GIALLO per criticità vento per la sotto zona B2. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 20/12/2019 alle ore 00:00 del 21/12/2019. Nella giornata di venerdì 20 dicembre il transito di un sistema perturbato interesserà il territorio regionale. Sono previste piogge intense e persistenti sulle aree appenniniche centro-occidentali (G ed E), localmente anche a carattere di rovescio, che daranno luogo ad accumuli con valori medi areali superiori a 40 mm e valori massimi puntuali superiori a 100 mm. Sulle altre zone appenniniche (C e A) sono invece attese piogge con valori medi areali di circa 30 mm e valori massimi superiori a 50 mm. Piogge deboli diffuse sono invece previste sulla pianura.

Nella seconda parte della giornata si prevede anche un’intensificazione dei venti provenienti da Sud-Ovest sui rilievi, e

localmente su aree collinari, con valore 9 della scala Beaufort, vento medio di circa 80 km/h e raffiche superiori a 100

km/h. Sulla fascia costiera, sulle restanti aree collinari e pianura orientale, si prevedono venti forti con valore 8 della scala

Beaufort, vento medio di circa 70 km/h e raffiche superiori a 80 km/h. Il mare diventerà agitato nelle ore serali, con un’onda superiore a 2,5 m e provenienza da Sud-Est. SI RACCOMANDA LA DIFFUSIONE DELL’ALLERTA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE ESTERNE NATALIZIE (tendoni, gazebo, bancherelle, alberi, illuminazione). UUSA

allerta126_2019