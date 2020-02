Rimini. Emilia Romagna Coraggiosa Rimini a confronto sui risultati delle ultime regionali

Rimini -Dopo la più che positiva tornata elettorale di Emilia-Romagna Coraggiosa è tempo di bilanci per la lista anche sul territorio riminese. Martedì dalle 21.00, presso la Sala in via Burnazzi,3 a Viserba, i protagonisti di Emilia-Romagna Coraggiosa della provincia di Rimini si riuniscono davanti ai loro sostenitori.

In tutta la Regione Coraggiosa ha raccolto più di 80mila voti alle elezioni regionali del 26 gennaio scorso. «Un risultato incoraggiante – fanno sapere dalla lista – che non era per nulla scontato data la breve durata della campagna elettorale. Ma il nostro progetto è riuscito a farsi notare da tutte le generazioni, soprattutto ai più giovani, grazie alla nostra visione di società più inclusiva, contro l’ingiustizia sociale, facendo molta attenzione ai temi fondamentali del lavoro, della lotta ai cambiamenti climatici e il diritto alla casa. Il nostro impegno è ora quello di concretizzare il nuovo patto per il lavoro (che contrasti caporalato, precariato e abbassamento degli stipendi), il patto per l’ambiente che prevede mezzi pubblici gratuiti per gli under 25 e il piantare 5 milioni di alberi entro 10 anni per contrastare i cambianti climatici e rendere l’Emilia-Romagna sempre più verde».

