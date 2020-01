Rimini. Ennesimo morto in Via Emilia: non è la strada più pericolosa. Ecco la classifica per incidenti

Nonostante siano già morti due pedoni in circa 4 mesi, la Via Emilia non ha il prima degli incidenti. Questo triste record appartiene a via Flaminia. Secondo gli ultimi dati, quelli del 2018, è stata la strada dove si sono verificati la maggioranza degli incidenti: ben 87, con 76 feriti. La via Emilia è “solo” al quinto posto con 34 incidenti e 31 feriti. Al secondo posto c’è la Marecchiese con 48 incidenti (e 29 feriti), al terzo via Circonvallazione nuova (44), al quarto via Popilia (35 incidenti con 34 feriti).