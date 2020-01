Il 20 gennaio del 1929, esattamente 100 anni fa, nasceva a Rimini Federico Fellini. Da “Lo sceicco bianco” del 1952 a “La voce della luna” del 1990, il regista ha attraversato 40 anni di cinema italiano firmando alcuni dei film più celebri della nostra storia, a partire da “La dolce vita”. Vinse quattro Oscar per il miglior film straniero, con “La strada”, “Le notti di Cabiria”, “8 1/2” e “Amarcord”. Per ricordarlo sono previsti eventi in tutta Italia.