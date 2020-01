Rimini F.C. Risolto il contratto con Francesco Scotti

Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con Francesco Scotti, portiere classe ’83, che dopo 217 battaglie in campionato con la maglia a scacchi lascia il biancorosso. A “Ciccio” un ringraziamento speciale per tutto quanto ha rappresentato e fatto per i nostri colori, sia dentro che fuori dal campo. Da tutta la famiglia biancorossa, con la speranza questo sia solo un arrivederci, un grande in bocca al lupo a Francesco per la sua nuova avventura professionale.

Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.