Rimini. Favoreggiamento immigrazione: condanne salatissime dal Tribunale

Pene salatissime nel processo per il favoreggiamento all’immigrazione clandestina che vide al centro la prefettura di Rimini. Erano i primi mesi del 2006, quando la Squadra mobile, nel corso di alcuni intercettazioni che riguardavano tutt’altra indagine, avevano sentito parlare di permessi di soggiorno dall’origine sospetta. Giravano dei nomi, e uno di questi era proprio quello di un poliziotto. Da lì scattarono puntuali indagini che andarono a ricostruire un quadro inquietante. Undici, in tutto, le persone finite alla sbarra per una serie di reati, la maggior parte dei quali ieri mattina è stata condannata a pene che vanno fino a cinque anni di carcere. E i due agenti sono tra quelli a cui sono state inflitte le pene più severe.