Segnalato incendio stamane in un condominio a San Giuliano Mare in un appartamento al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco (anche con l’autoscala) ed i sanitari del 118 con cinque ambulanze. Strada chiusa e messa in sicurezza dalla municipale. Sul posto anche i carabinieri. Operazioni di salvataggio in corso.