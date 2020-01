Rimini. Follia nella notte: giovani forzano alt della polizia. Uno rischia di travolgere agente

Hanno soltanto guadagnato un multa pesantitssima il 18enne e il 19enne che hanno deciso di non fermarsi all’alt che gli era stato segnalato da una pattuglia della Polizia locale di Rimini. I due giovani sono fuggiti dando vita a un inseguimento salvo poi essere bloccati dalle divise. Si tratta di due episodi distinti ma assolutamente simili nelle modalità e nell’epilogo, andati in scena durante la notte scora quando la polizia ha predisposto un servizio speciale di controllo sul territorio durante il quale sono stati fermati più di cento veicoli. Difficile comprendere che cosa sia scattato nella testa dei giovani. In un caso il ragazzo è stato ritrovato positivo all’alcol test: gli è stato ritirato il patentino ed è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella fuga ha rischiato di travolgere uno dei vigili, urtandolo.