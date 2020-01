Mario Formica assolto in primo grado per l’evasione fiscale legata all’esterovestizione è stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, a cui aveva presentato ricorso il pubblico ministero. Per lui disposti due anni e quattro mesi di carcere. Sigilli dunque al milione e 250mila euro che era stato sequestrato e poi dissequestrato con l’assoluzione in primo grado.