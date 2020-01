Intervento al grattacielo da parte dei vigili del fuoco per una presunta fuga di gas in un appartamento. Ad allertarli il custode preoccupato per il forte odore di gas che si sentiva dalla tromba delle scale. Il gas proveniva dalla cucina di un appartamento la cui inquilina non si era accorta di nulla. Una situazione potenzialmente molto pericolosa fortunatamente scongiurata.