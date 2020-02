Gessica incanta Sanremo poi il duro attacco a Junior Cally: nel corso di una conferenza stampa, ha inviato un messaggio molto forte con riferimento al rapper finito nell’occhio del ciclone per i suoi testi di incitamento alla violenza sulle donne e che ieri sera si è esibito all’Ariston. “Io e Junior Cally una cosa in comune ce l’abbiamo: entrambi indossiamo una maschera. Lui per fare show e per idolatrare la violenza. Io per rimediare ai danni della violenza subita”.