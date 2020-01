Interrogatorio ieri per Giulio Lolli da parte dei Pm riminesi. Secondo quanto filtra l’ex imprenditore della Rimini Yacht avrebbe risposto a tutte le domande. Non solo: avrebbe fatto i nomi di altri personaggi ancora non lambiti dalle indagini e avrebbe pure parlato delle persone che l’hanno aiutato nella sua lunga latitanza, stranieri e italiani. Qualcuno ora, alla luce delle sue rivelazioni, potrebbe tremare.