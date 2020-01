I carabinieri di Mestre hanno arrestato un 26enne originario della città e residente a Rimini ma domiciliato a Marghera, già condannato nel 2016 per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. Le divise hanno messo sotto controllo un’abitazione attorno alla quale i residenti avevano notato un via vai sospetto. Trovati all’interno una volta fatta irruzione 100 grammi di cocaina già divisi in dosi e un chilo di marijuana oltre 12mila euro in contanti.