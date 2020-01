Rimini. I candidati 5 Stelle incontrano Patrizia Rinaldis, presidente Associazione Albergatori Rimini

I candidati 5 Stelle incontrano Patrizia Rinaldis,

presidente Associazione Albergatori Rimini

fa freddo fuori,

… i candidati consiglieri regionali Francesca Fratta, Davide Ghinelli e Ilaria

Livi, accompagnati da Marco Croatti, senatore della Repubblica, di mattina

presto sono già in giro: primo appuntamento con la Presidente

dell’Associazione Albergatori Rimini, Patrizia Rinaldis e poi una conferenza

stampa in centro.

I candidati sono sul territorio della circoscrizione di Rimini all’insegna di

incontri per conoscere direttamente quali siano le richieste ed eventuali

soluzioni da parte degli esperti del settore …

e questa mattina abbiamo incontrato la signora Rinaldis.

Il discorso è nato partendo dalLe criticità di Rimini che sono sotto gli occhi di

tutti; alcune strutture sono rimaste nel passato ed entrare nel futuro non è

così semplice.

La presidente lamenta quanto sia difficile fare l’albergatore oggi, incastrati in

una burocrazia “che ti sfibra” e tanti enti che non dialogano fra loro;

Bisognerebbe porre delle regole e dare informazioni più precise in materia di

tassa di soggiorno, agevolazioni sui pagamenti, studi di settore.

Regole non nel senso di una burocrazia che ti controlla, ma che ti semplifichi

la vita e ti dia delle linee guida da seguire.

Stabilire una politica dei prezzi che consideri il minimo e non solo il massimo e

rivedere un po’ gli accordi con le agenzie viaggi potrebbe aiutare a combattere

“la guerra al ribasso”di questi ultimi anni.

Ma non solo il prezzo, Occorre fare un salto generazionale per rispondere ad

una domanda di un cliente sempre più esigente, ma qui ci fermiamo perchè

con la redditività di una piccola media impresa è difficile fare degli

investimenti.

Gli argomenti di cui discutere sono tanti e molto più per gli addetti ai lavori,

promettiamo di tornare, anche perchè abbiamo lasciato in sospeso alcuni temi,

…e via di corsa, una conferenza in Piazza Cavour ci attende.