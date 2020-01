Il Milan piazza un colpo molto ‘green’ e prende il giovanissimo Francesco Angelini, classe 2003 del Rimini. Centrocampista, ha già esordito in prima squadra in occasione di una gara di Coppa Italia (45′ in campo contro la Vis Pesaro) ed è un investimento del club rossonero per il futuro; un talento italiano, assistito dall’agente Claudio Peverani, che dunque andrà subito al Milan. (gianlucadimarzio.com)