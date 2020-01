RImini. Il sindaco Gnassi insegue a piedi due piccoli vandali

Venerdì sera, intorno alla mezzanotte, il sindaco Gnassi si trovava in centro in compagnia dell’assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia e all’europarlamentare Pietro Bartolo. Ad un certo avrebbe scorto due ragazzi intenti a prendere a calci alcuni bidoni dei rifiuti, gli stessi che poco dopo avrebbero infastidito una coppia. A quel punto il primo cittadino non ci avrebbe pensato su duen volte rimbrottando i due ma ricevendo in cambio male parole. Il sindaco ha così allertato le forze di polizia dando successivamente vita a un inseguimento a piedi dei due soggetti per non perderli di vista. Sfortunatamente i ragazzotti sono poi riusciti a fare perdere le proprie tracce.