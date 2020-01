Il tribunale del Riesame di Roma ha bocciato le istanze della difesa: Giulio Lolli resta in carcere e dovrà rispondere delle accuse di terrorismo e di traffico internazionale di armi, che gli sono state rivolte dalla Procura di Roma. Lolli, l’ex patron di Rimini Yacht, era già condannato all’ergastolo proprio per terrorismo in Libia e da lì espulso ai primi di dicembre. Previsto per mercoledì l’interrogatorio a Regina Coeli da parte del pm Davide Ercolani.