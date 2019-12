Rimini. In vita solo attraverso le macchine dopo caduta al pub: famiglia chiede 14 milioni di danni

43enne dal 2005 vive in una struttura in uno stato neurovegetativo. E’ la drammatica vicenda che ha visto protagonista un fattorino precipitato dalle scale di un pub, dove stava effettuando una consegna. A quanto si apprende è in corso una causa civile: i famigliari della vittima hanno chiesto un risarcimento di 14 milioni di euro ai titolari del pub. In corso è pure il procedimento penale. Sotto accusa le condizioni della scala utilizzata dal lavoratore. Resta il dolore per un giovane oggi vivo solo attraverso le macchine.