Rimini. Incendio a Gualdicciolo (Rsm): il video dell’intervento dei vigili del fuoco di Rimini

Nella serata del 6 Gennaio alle ore 23:14 presso località Gualdicciolo, Repubblica di San Marino, i vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini sono intervenuti in supporto alla Polizia Civile di San Marino per un incendio di un autoarticolato trasportante rotoballe di fieno. L’incendio si è sviluppato sulla parte anteriore vicino alla cabina motrice. Tre squadre dei vigili del fuoco di Rimini ( 1 Autopompaserbatoio e 2 Autobottepompa) insieme alla squadra gia’ presente sul posto della Polizia Civile della RSM hanno operato circa 3 ore per le laboriose operazioni di spegnimento e successivo smassamento, data la difficoltà che i materiali coinvolti presentano per lo spegnimento delle braci interne alle rotoballe, il cui non completo spegnimento potrebbe determinare la riaccensione dell’incendio anche a distanza di tempo.