Rimini. Indice dei prezzi al consumo, stabile la crescita: +0,6% su base annua, il dato congiunturale registra il +0,2%

Leggendo i dati elaborati dall’Ufficio di Statistica–prezzi del Comune di Rimini, nel mese di dicembre 2019, emerge come l’unica divisione di spesa compresa nel paniere Istat a registrare una variazione congiunturale (mensile) positiva superiore al punto percentuale è quella relativa a “Ricreazione spettacolo e cultura” (+1,9%), variazione dovuta come di consueto agli aumenti della classe “Pacchetti vacanza” (+16,8% rispetto a novembre, +5,8% su base annua) oltre alla voce relativa agli animali domestici e prodotti (+3,2%, +0,1% su base annua). Da segnalare anche un +0,4% rispetto a novembre (che diventa +4,5% su base annua) per quanto riguarda i “Servizi ricreativi e sportivi”.

Un dato in controtendenza è la leggera crescita anche i Trasporti (+0,8% rispetto a novembre 19), +1,6% su base annua. Il “Trasporto aereo passeggeri”, in particolare, cresce del +9,6% (+1% annuo). “Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto su rotaia” cresce del +0,4% a livello congiunturale e del +6,7% su base annua.

A dicembre i “prodotti alimentari” registrano una variazione congiunturale del – 0,1% (+1,0% rispetto a dicembre 2018), la voce “bevande alcoliche e tabacchi” (-0,4%), che registra però una variazione del 1,2% su base annua. I servizi ricettivi e di ristorazione, a fronte di un dato congiunturale negativo (-0,5%), fanno registrare un +0,7% a livello annuale.

A livello congiunturale aumentano, seppur di poco la divisione “Mobili e articoli per la casa” (+0,1% rispetto a novembre 2018, ma -0,5% annuo), il capitolo “altri beni e servizi” (+0,1% e un più corposo +2,5% a livello annuo), per le comunicazioni (+0,1%, ma -6,6% annua.

Registrano valori inflattivi nulli nel mese di dicembre rispetto a novembre 2019 i capitoli “istruzione” ( +0,8% annuo) e “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (+0,4% annuo)

Tutti i dati sono pubblicati sul sito del Comune di Rimini alla seguente pagina

https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/cs-dicembre_2019.pdf