Rimini. KERMESSE di Beha Brewing, appena nata, già premiata

KERMESSE di Beha Brewing, appena nata, già premiata!!

Al via nella giornata del 15 febbraio Beer&Food Attraction, presso Rimini Fiera, la manifestazione che riunisce la più completa offerta nazionale e internazionale di birre artigianali.

A fare il suo esordio, il birrificio agricolo artigianale Beha Brewing Company, nato da pochi mesi sulle prime colline di Rimini, che ha presentato le sue prime 5 birre: Euforia, Gaudio, Spasso, Kermesse e Baldoria.

Beha: una location moderna immersa nella natura ed un progetto di filiera corta che permette il miglior controllo possibile ad ogni fase, dalla semina sino al bicchiere. L’equilibrio è il segno distintivo del carattere di queste birre. Ed è proprio grazie a questo equilibrio e maestria che Beha, si aggiudica anche un posto sul podio, durante la cerimonia di premiazione di “Birra dell’Anno 2020”, organizzato da Unionbirrai, l’associazione di categoria, durante Beer&Food Attraction.

Svoltosi nella giornata di sabato 15 febbraio, ha visto partecipi oltre 2145 birre iscritte da oltre 302 birrifici, in gara per 42 categorie stilistiche, giudicate alla cieca da una giuria di esperti provenienti da tutto il mondo.

Beha si è aggiudicata il 3° posto, con la birra blanche KERMESSE, per la categoria: “birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga.”

Un grande motivo di orgoglio per il titolare Manuel Celli, che è salito sul palco per ritirare il premio assieme al mastro birraio Stefano Occhi e al resto del team.

Per assaggiare la birra vincitrice, si può far visita al birrificio o gustarla all’interno del Brewpub Baldoria, aperto tutte le sere dalle 18:30, che sorge proprio affianco al birrificio Beha, sulle colline di Sant’Aquilina a Rimini. Un locale curato nei minimi dettagli dove troverete non solo birra, ma anche pizza gourmet, hamburger, carne e primi piatti.