Rimini. La municipale denuncia due automobilisti

Gli agenti della Municipale di Bellaria hanno denunciato due automobilisti, mentre un terzo è in via di identificazione. Il primo è un 56enne riminese che, lo scorso gennaio in via Ravenna, aveva provocato un incidente investendo un pedone 80enne. Nel secondo caso, un 60enne forlivese è stato sorpreso alla guida di un veicolo con patente revocata ormai da anni. Per quanto riguarda il tezo caso sono in corso accertamenti su un terzo soggetto che, diversi mesi fa, aveva denuncia lo smarrimento della patente, quando in realtà il documento di guida gli era stato revocato dalla Prefettura.