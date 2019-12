Rimini. La polfer recupera prezioso violino

Roccambolesca avventura conclusa con un lieto fine e un regalo di Natale un po’ in ritardo ma certamente particolarmente gradito. Protagonista una violinista che ha dimenticato sul treno un prezioso violino accorgendosene solo una volta a casa. Immediata la chiamata alla polizia ferroviaria riminese che è salita sul treno prima che potessero scendere i passeggeri, in accordo con il macchinista. Fortunatamente il violino non era stato notato da nessuno e si trovava dove lo aveva lasciato la signora. Una volta recuperato è stato riconsegnato alla donna che ormai non sperava più di riavere il suo amato (e prezioso) strumento. Una esempio di grande efficienza e capacità di intervento da parte delle nostre forze dell’ordine.