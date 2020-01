Rimini. La polizia di frontiera ha controllato 60 voli e respinto alla frontiera 4 soggetti

La Polizia Frontiera, nel garantire la sicurezza dello scalo aereoportuale, ha controllato 8102 persone, messo in opera 48 equipaggi, controllato 60 voli e respinto alla frontiera 4 soggetti.

La Polizia Postale ha denunciato 9 persone e monitorato 14 siti.

Le Forze dell’ordine, inoltre, senza trascurare i normali servizi di controllo del territorio (che per l’occasione sono stati adeguatamente potenziati al fine di rispondere alle accresciute esigenze), hanno garantito la loro presenza presso tutti gli altri principali luoghi di ritrovo della città: dal mare al centro storico, da Cattolica a Bellaria, numerose sono state le pattuglie messe in campo (oltre che dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri) dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale di Rimini, presso i parchi cittadini e i centri commerciali e cinema del capoluogo, che hanno richiamato migliaia di persone per le spese natalizie.