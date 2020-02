Lavori per la messa in sicurezza del Ponte Verucchio: la Provincia stabilisce altri due giorni di chiusura. Tra gli interventi in cantiere figura la già prevista operazione di sollevamento che implicherà due giorni di chiusura totale al traffico dovrebbe essere effettuata sabato 22 e domenica 23 febbraio, ovvero in un fine settimana per ridurre al minimo i disagi per la popolazione.