Rimini. Le cose che abbiamo in comune: corso pre matrimoniale per coppie che scelgono il matrimonio civile

Prende avvio il progetto “Le cose che abbiamo in comune”, promosso dall’Assessorato alla Protezione Sociale e realizzato dalla coop Il Millepiedi, dal Centro per le Famiglie e dal Forum Territoriale delle Associazioni Familiari di Rimini.

Si tratta di un percorso inedito sul nostro territorio, dedicato alle coppie che desiderano sposarsi in Comune: in 5 incontri verranno approfonditi gli aspetti legali ed emotivi impliciti nel progetto di vita che nasce dall’unione matrimoniale.

Dedicare tempo e dare spazio alle coppie che scelgono il rito civile significa offrire ai futuri coniugi la possibilità di comprendere meglio le implicazioni del legame matrimoniale, ma anche avere strumenti per prendersi cura e manutenere la coppia.

Il Codice Civile ed il Diritto di Famiglia ascrivono al matrimonio precisi compiti, diritti e doveri: sono aspetti intuibili ma spesso non completamente chiari per i non addetti ai lavori, per questo la disponibilità di un legale permette la corretta comprensione dei termini dell’accordo e del reciproco impegno.

Dicendo “si lo voglio” la coppia sceglie di investire in una relazione diversa, nella costruzione di un noi che è più della somma dei singoli, perché sottende la condivisione di un progetto di vita, di un impegno di reciprocità voluto ed espresso di fronte alla comunità: essere non solo coppia ma marito e moglie.

Prendersi cura di questo aspetto a volte è la cosa più naturale e piacevole si possa immaginare, altre significa affrontare incomprensioni e frustrazioni, fatiche e delusioni. Fa parte della fisiologia della coppia e del progetto di vita comune, il percorso, co-condotto da un counselor intende lavorare sugli strumenti per affrontare e comprendere questi aspetti.

Il calendario degli incontri:

4 marzo: Si, lo voglio: l’Amore lontano dia luoghi comuni

11 marzo: Parla con me… alla ricerca di una grammatica della relazione

18 marzo: Due cuori,una capanna e… un conto corrente. “Abitare la casa, vivere le scelte e custodire i sogni”

25 marzo: Complici, amici, amanti. Mantenere viva e custodire l’intimità.

1 aprile Mamma e papa’, essere genitori: ruoli, alleanze e nuovi equilibri familiari.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 26 febbraio.

Per info: Centro per le Famiglie del Comune di Rimini: 0541793860.