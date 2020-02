Rimini. Le ultime iniziative del Wwf

TREKKING WWF RIMINI

Domenica 9 Febbraio il WWF Rimini effettua un’escursione nelle colline di Cesena nella zona di Ranchio. La partenza è da M. di Rullato, si sale dal sentiero 113 per M. Castellaccio fino a M. di Facciano, il ritorno è per M. Vecchio, M. Pietra per chiudere lungo un tratto del Cammino di S. Vicinio. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 14,5 Km e un dislivello di 650 m. Tempo 6 h.

Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d’acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.

DIRE IL FUTURO

Si ricorda che mercoledì 5 febbraio alle ore 18.30 presso l’Aula Magna del Liceo “Cesare Valgimigli”- sede di Viserba- si terrà il quinto e ultimo incontro del ciclo “Dire il futuro: il lessico del XXI secolo”.

Il tema affrontato è quello dell’Economia Ecosostenibile e a parlarne ci sarà ANNA MONTINI docente di Economia dell’Ambiente presso l’Università di Bologna/Campus di Rimini.

La prof.ssa si interrogherà sull’ineludibilità del cambiamento di paradigma rispetto all’economia: lo sviluppo economico del futuro prossimo o sarà ecosostenibile o non sarà.

In un periodo in cui i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e la qualità dell’aria tende a peggiorare, è necessario porre al centro del dibattito il tema della transizione energetica: da fonti fossili a fonti rinnovabili.

La docente, coordinatrice scientifica e didattica del corso di laurea magistrale in Resource Economics and Sustainable Development, membro dell’Associazione Italiana Economisti Ambiente e Risorse Naturali (AIEAR) e direttamente coinvolta in numerosi progetti di ricerca sulla relazione fra economia e ambiente, tratterà anche i temi della raccolta, della gestione e del vero riciclo dei rifiuti. I suoi interessi, infatti, spaziano dalla biodiversità del mare all’economia delle risorse naturali, dalle politiche ambientali alle relazioni turismo-ambiente.

Considerata la preziosa occasione di formazione, si chiede massima partecipazione e diffusione dell’incontro.