Rimini. Letture recitate e aperitivo al MIER Concept Place con Alexia Bianchi e Francesco Montanari

Mercoledì 12 febbraio alle ore 19.30 il MIER Concept Place propone divertenti letture recitarte dedicate all’amore a tavola tratte dalla cinematografia italiana e straniera

Le letture si svolgeranno in orario aperitivo a cura degli attori riminesi Alexia Bianchi e Francesco Montanari

Questo è uno dei numerosi eventi in programma proposti dall’originale nuovo spazio ideato e gestito da Valentina Matteo nel cuore del centro storico di Rimini

Rimini – “LOVE IS ON THE TABLE_Amori che si incontrano e si scontrano al tavolo di un ristorante” è un nuovo appuntamento proposto dal MIER Concept Place, l’originale nuovo spazio inaugurato lo scorso autunno, ideato e gestito da Valentina Matteo. Il cinema si e? fatto spesso prendere per la gola: sono indimenticabili alcune scene di film in cui gli innamorati e le pietanze sono co-protagonisti. La tavola puo? diventare scintilla dell’eros, oppure un’arena nella quale si consuma la frantumazione delle coppie. Si mangia poco, si parla tanto e a scandire le scene ci pensano le portate. Cibo&Amore, indissolubilmente legati anche quando la coppia scoppia: “Love is on the table” consiste in alcune incursioni di letture recitate – mentre si degusta un delizioso aperitivo – di alcune scene di film noti o meno noti al grande pubblico che raccontano l’amore a tavola, giochi di coppia, crisi e innamoramenti. A cura degli attori riminesi Alexia Bianchi e Francesco Montanari.

MIER Concept Place nasce da una personale esigenza di Valentina Matteo: quella di cambiare. Dopo aver lavorato per anni nel reparto marketing di una multinazionale, ha deciso di cambiare professione (e vita) dedicandosi alla realizzazione di questo originale spazio multifunzionale. Dopo una lunga e complessa ristrutturazione a cura dell’Architetto Laura Cialotti, nell’autunno 2019 Valentina ha inaugurato questo spazio innovativo nel cuore del centro storico di Rimini, che si sviluppa all’interno di una meravigliosa corte, quella di palazzo Ferrari, oggi conosciuto come Palazzo Carli. Un “Concept Place” che include due aree coworking, una sala destinata a corsi, laboratori e piccole riunioni per liberi professionisti e non, un bistrot e un’ambiente creato proprio per la promozione e la vendita di opere (quasi sempre inedite) realizzate da designer e artisti regionali. Il bistrot, come l’intero progetto, ha preso il nome di MIER che è l’acronimo di Made In Emilia Romagna, un luogo dove si cerca di dare valore e voce ai produttori e alle aziende di questa splendida regione, ricca di cultura, storia, creatività ed eccellenze eno-gatronomiche.

Alexia Bianchi

Laureata con lode in DAMS a Bologna con specializzazione in Teatro, ha conseguito un Master in Organizzazione dello Spettacolo a Parma. Si diploma all’Accademia Antoniana d’Arte Drammatica di Bologna, specializzandosi come attrice presso ERT Emilia-Romagna Teatro con il “Corso Superiore per Attori di Prosa”. Oggi conduce laboratori teatrali per adulti e adolescenti; come freelance cura invece progetti e organizza eventi in ambito culturale,occupandosi di comunicazione e promozione online e offline per soggetti pubblici e privati.

Francesco Montanari

Appassionato di comunicazione, in particolare del linguaggio teatrale. Laureato in scienze politiche, e diplomato alla “scuola d’arte drammatica Paolo Grassi”, a Milano ha partecipato a diverse produzioni indipendenti in collaborazione con il CRT e nel teatro per ragazzi. Ha lavorato con le compagnie: L’impasto, Comunità Teatrale Nomade; Teriaca Ensemble, Motus. Nell’ambito del progetto “Argo Navis” della provincia di Rimini, realizza lo spettacolo “Il camminatore lento”. Oggi conduce laboratori e seminari sull’azione-comunicazione teatrale e di lettura a voce alta, rivolti a studenti e professionisti teatrali.

?Info e prenotazioni:

Marcoledì 12 febbraio – ore 19.30

MIER Concept Place, Corso d’Augusto 76, Rimini

Valentina Matteo: 380 7750150

v.matteo@mierrimini.it

www.facebook.com/ loveisonthetable