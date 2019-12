Rimini. L’influenza mette a letto 2mila riminesi: picco vicino

In Italia 1,9 milioni di persone da inizio novembre ad oggi sono state colpite dall’influenza. Insomma, il picco influenzale è vicino. Lo dicono le stime del bollettino dedicato dell’Istituto superiore di sanità che ha iniziato a monitorare la situazione dall’inizio di novembre. Solo nella settimana dal 9 dicembre a domenica 15 sono rimasti a letto 207mila italiani con un’incidenza pari a 3,43 casi per mille assistiti. Un livello di incidenza che per il bollettino dell’Istituto superiore di sanità significa l’inizio del periodo epidemico vero e proprio. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 9 casi per mille assistiti. Si stima, sulla base dei dati regionali, che nelle ultime due settimane siano stati quasi 2mila i riminesi colpiti dall’influenza. I sintomi sono generalmente febbre, che si manifesta bruscamente, accompagnata da brividi, dolori ossei e muscolari, mal di testa, grave malessere generale, astenia, mialgia, mal di gola, raffreddore, tosse non catarrale e congiuntivite. Dopo una breve incubazione (1-2 giorni), i sintomi solitamente si manifestano per 3-4 giorni.