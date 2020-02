Prima gli ha sfilato 50 euro poi per sfuggire gli ha dato un cinghiata in faccia. Erano le 2,30 della notte scorsa quando un senegalese di 25 anni dopo aver avvicinato con un pretesto un giovane ecuadoregno residente a Rimini, si è impossessato della banconota e, visto scoperto dal giovane, si è tolto la cintura dei pantaloni e lo ha colpito al volto. Il giovane è stato medicato per le lesioni, mentre il senegalese è stato rintracciato e arrestato.