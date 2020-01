Rimini. Lunedì 13 gennaio chiusura totale al traffico veicolare della Via Ducale

Per l’esecuzione dei lavori di getto di sottofondi al fabbricato sito dal civico n. 26 lunedì 13 dicembre dalle ore 8 fino alle ore 17 sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare la Via Ducale nel tratto dal Corso d’Augusto alla Piazzetta Ducale, al fine di consentire la sosta del veicolo utilizzato per consentire l’intervento.