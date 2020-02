Rimini. Marco Pantani. L’ultimo mito, l’ultima leggenda

Appena uscito in libreria “Le leggende del ciclismo” di Beppe Conti, con un intero capitolo dedicato a Marco Pantani.

<<…presentarlo è praticamente inutile, raccontare la sua storia, quella del campione, mi sembra un doveroso omaggio a chi ha saputo entusiasmare, emozionare, far innamorare la gente. Raccontare e non giudicare l’uomo e le sue debolezze. E’ il campione che resta nella memoria di noi tutti. L’uomo deve soprattutto riposare in pace…>>

Dal capitolo “Marco Pantani. L’ultimo mito, l’ultima leggenda” tratto da “Le leggende del ciclismo” di Beppe Conti.