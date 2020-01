Rimini. Meningite: grave 28enne

Tre giorni fa è finita al reparto Infettivi dell’ospedale di Rimini in condizioni molto gravi per meningite da pneumococco, una forma virale pericolosa che può portare al decesso, ma che non è contagiosa dunque non è stato necessario individuare il gruppo di persone con cui il paziente è stato in contatto. La professionalità dei medici e la pronta individuazione della malattia hanno portato a un miglioramento del quadro clinico nelle 48 ore seguenti al ricovero. Secondo quanto emerge si tratta di una 28enne di Riccione di origine cubana.