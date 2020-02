Vigili del fuoco in azione e traffico che ha subito qualche rallentamento sulla A14 Bologna-Ancona in direzione Nord tra Rimini sud e Rimini Nord per un veicolo in fiamme. Intorno alle 8:50 il mezzo che stava trasportando del polistirolo ha preso fuoco: il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Sul posto la polizia autostradale che dovrà ricostruire la dinamica dei fatti.