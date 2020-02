Rimini. Minimarket Vende Merce Scaduta Sequestrata dalla Polizia di Stato

Nell’ambito dei controlli effettuati presso gli esercizi commerciali dalla Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, nella serata del 13.02.2020, gli agenti hanno elevato alcune contestazioni presso un Minimarket situato lungo viale A. Vespucci, gestito da un cittadino bengalese.

E’ apparso subito evidente che ci fosse qualcosa di anomalo nella merce esposta alla libera vendita che presentava la confezione particolarmente avvizzita e rovinata, nello specifico alcuni sacchetti di patatine. Approfondendo l’ispezione emergeva che molti altri prodotti erano scaduti da oltre un mese. La verifica pertanto veniva approfondita ed estesa anche all’interno dei frigoriferi dove sono state rinvenute numerose confezione di snacks, bottiglie di birra, cioccolata e lattine di bevande varie, anche queste scadute da lungo tempo. La scadenza di alcuni prodotti risaliva addirittura al “01/2019”, ovvero da oltre un anno, ma, del tutto normalmente, veniva esposta per la vendita al consumatore finale e quindi chiunque avrebbe potuto facilmente acquistarla.

Tutta la merce scaduta – per un totale di 59 pezzi di confezioni di alimenti e bevande – è stata posta sotto sequestro amministrativo, in applicazione al D.Lgs. 231 del 2017 che vieta la vendita dei prodotti oltre la data di scadenza impressa sulla confezione ed il commerciante sanzionato per 10.000 euro.