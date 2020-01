Rimini. Miramare: affidati alla ditta Franzoni e Bertoletti srl i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Giubasco

Sono stati affidati alla ditta Franzoni e Bertoletti srl di Marmirolo (Mantova), con un ribasso d’asta del 16%, i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Giubasco. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di febbraio, a seguito delle verifiche e delle pratiche amministrative previste dalla legislazione vigente in materia di appalti. Compie dunque un nuovo, decisivo passo avanti la realizzazione del nuovo parcheggio di via Giubasco, a Miramare.

Un intervento, ricordiamo, dal costo complessivo di 160.000 euro che doterà l’area adiacente a via Losanna e via Giubasco di 34 nuovi posti auto per il parcheggio. Il parcheggio sarà dotato di un adeguato impianto di illuminazione e sarà completato con una fascia verde composta da siepi ed arbusti che servirà da separazione tra il parcheggio e la pista ciclabile di Via Losanna.Il nuovo parcheggio rientra nel complessivo intervento di prolungamento dell’asse viario di via Roma.