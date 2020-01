Rimini. Nel centenario della nascita di Federico Fellini, arriva in libreria un picture book su una grande storia d’amore e di cinema: “Giulietta e Federico”

Giulietta e Federico

In libreria dal 16 gennaio un picture book su una grande storia d’amore e di cinema,

nel centenario della nascita di Federico Fellini

Un uomo di nome Federico, una donna di nome Giulietta. La loro non è stata solo una straordinaria storia d’amore: ha cambiato il mondo del cinema e lasciato tracce profonde nell’immaginario collettivo. A questa storia è ispirato Giulietta e Federico, picture book scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper, in uscita per Camelozampa. Una pubblicazione che festeggia anche il Centenario della nascita di Federico Fellini, che ricorre il prossimo 20 gennaio.

GIULIETTA E FEDERICO

Scritto da Federica Iacobelli

Illustrato da Puck Koper

48 pagine

cartonato, cm 19 x 26

ISBN 9788899842772

in libreria dal 16 gennaio 2020

stampato in Italia

su carta ecologica certificata FSC

Cico e Pallina hanno sognato lo stesso sogno. Ci mettono poco a capirlo.

«Non eravamo noi».

«No: quei due si chiamavano Giulietta e Federico».

Una storia d’amore, di viaggi rocamboleschi, incontri misteriosi, avventure sospese tra realtà e immaginazione. Un racconto inventato da due vite vere, seguendo le tracce che hanno lasciato nella nostra memoria e nel cinema.

Giulietta e Federico si fregia del prestigioso logo Fellini 100, in occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federico Fellini.

https://fellini100.beniculturali.it/

La finzione narrativa prende spunto dalla storia vera dell’incontro tra Federico Fellini e Giulietta Masina, avvenuto nel 1943, negli studi radiofonici dell’emittente nazionale che all’epoca si chiamava EIAR. Giulietta aveva 22 anni, Federico 23. Federico, che non era ancora diventato regista ma lavorava già come disegnatore e poi come sceneggiatore, era l’autore di una fortunata serie di piccoli radiodrammi, Le avventure di Cico e Pallina: le storielle romantiche e stralunate di due fidanzatini. Giulia, subito detta da lui “Giulietta”, era la voce di Pallina. L’autore e la doppiatrice dei fidanzatini Cico e Pallina, giovanissimi come loro, s’incontrarono, s’innamorarono, decisero in fretta di sposarsi e restarono insieme per sempre, sia come marito e moglie che come collaboratori nel mestiere del cinema.

Sono proprio Cico e Pallina, i primi due personaggi felliniani, ad accompagnarci a conoscere Federico e Giulietta: Federica Iacobelli tesse un racconto delicato e lirico, un intreccio continuo tra sogno e realtà. La storia di un’esistenza a due, di lavoro e di amore, che mostra quanto la realtà fuori di noi e quella dentro di noi siano irrimediabilmente legate. Un testo disseminato di citazioni e rimandi all’immaginario felliniano, dalla danza d’acrobata sui fili, come il Matto in La strada, al rinoceronte che soffre per amore (E la nave va), per indicarne solo alcuni.

Le illustrazioni, affidate a Puck Koper, talento emergente nella scena internazionale del libro per bambini, restituiscono l’esuberante vitalità dell’universo felliniano, con un linguaggio visivo essenziale e vivace, che spazia dalle atmosfere più oniriche alla festosa parata della “Bottega delle facce buffe”, anche qui in un fiorire di riferimenti alla cinematografia e ai disegni di Fellini.

Un albo illustrato per avvicinare i bambini a due straordinarie figure del nostro cinema, e al tempo stesso una raffinata celebrazione del grande regista, in grado di stupire e di commuovere gli appassionati.

“Un’invenzione dal vero”, così Attilio Bertolucci definiva la poesia; ecco, credo che il nostro piccolo libro sia questo, una piccola invenzione dal vero in omaggio e in dedica a una storia di vita, d’amore, di cinema (Federica Iacobelli).

L’autrice

Federica Iacobelli vive a Bologna e lavora come scrittrice, sceneggiatrice e drammaturga. Insegna sceneggiatura all’ISIA di Urbino e scrittura e drammaturgia in corsi di alta formazione e universitari. Ha scritto racconti, romanzi, testi teatrali, script per film documentari, film d’animazione e programmi tv. Ha pubblicato, tra gli altri, Uno studio tutto per sé (Motta Junior, Premio Pippi scrittrici per ragazzi 2008), Mister P (illustrato da Chiara Carrer, Topipittori), La città è una nave (Topipittori).

L’illustratrice

Puck Koper è un’illustratrice di Rotterdam. Si è laureata in Illustrazione alla Kooning Academy di Rotterdam per poi conseguire un master in Children’s Book illustration alla Cambridge School of Art. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l’AOI World Illustration Awards, il Nami Concours ed è tra i finalisti ai Golden Pinwheel Illustrations awards assegnati dalla International Children’s Book Fair di Shanghai. Ha inoltre di recente ottenuto il prestigioso Dutch Fiep Westendorp Foundation Award.

Giulietta e Federico è un’edizione ad alta leggibilità, con il font EasyReading, carattere ad alta leggibilità per tutti, anche i lettori dislessici.

CAMELOZAMPA è una casa editrice indipendente del padovano, nata nel 2011 e specializzata in picture book e narrativa per bambini e ragazzi, fino a giovani adulti. Produce libri di qualità, prestando grande attenzione a ogni aspetto, dai contenuti ai materiali (con l’utilizzo ad esempio di carta in fibra di mais o certificata FSC). Tra i suoi punti di forza la riscoperta di capolavori internazionali della letteratura per ragazzi, mai arrivati prima in Italia o finiti troppo presto fuori catalogo: tra questi, i titoli di Quentin Blake, Anthony Browne, Jimmy Liao, Tomi Ungerer, Marie-Aude Murail, Guus Kujer e molti altri. A queste riscoperte affianca un lavoro di scouting per dare spazio alla creatività di autori e illustratori italiani, emergenti o già affermati. Dal 2018 Camelozampa è una casa editrice ad alta leggibilità.

