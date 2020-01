Rimini. Nemmeno con un fiore!

Nemmeno con un fiore! Rimini, 28 e 29 febbraio 2020, l’evento contro la violenza di genere Nemmeno con un fiore – Stop alla violenza di genere! promossa dal Ministero, Dipartimento per le Pari Opportunità. Si terrà a Rimini il 28 e 29 febbraio 2020, nel Teatro Centro Andrej Tarkovskij di Via Brandolino 13, il Convegno nazionale Nemmeno con un fiore! organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in vista della giornata della donna dell’8 marzo, e pensato per denunciare il fenomeno della violenza di genere. L’evento si inserisce all’interno della campagnapromossa dal Ministero, Dipartimento per le Pari Opportunità. tavola rotonda del 29 febbraio alle ore 15 sono invitati fra gli altri: Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia; Fabiana Dadone, Ministra della Pubblica amministrazione; Onorevole Caterina Bini; Onorevole Alessandra Maiorino; Onorevole Giorgia Meloni. All’interno del convegno ci sarà la visione speciale del cortometraggio Ballerina , prodotto da Coffee Time Film, per la regia di Kristian Gianfreda. Allasono invitati fra gli altri: Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia; Fabiana Dadone, Ministra della Pubblica amministrazione; Onorevole Caterina Bini; Onorevole Alessandra Maiorino; Onorevole Giorgia Meloni. All’interno del convegno ci sarà la visione speciale del, prodotto da Coffee Time Film, per la regia di Kristian Gianfreda. Durante le mattinate saranno presenti 500 studenti delle scuole superiori del territorio. Oltre alla proiezione del cortometraggio “Ballerina” verranno proposti estratti dalla piece teatrale “Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore” di Emanuela Frisoni e Rosa Morelli. Le mattinate, condotte dai fratelli Damiano e Margherita Tercon, saranno un’occasione di riflessione e scoperta di un tema difficile. Per gli studenti di Rimini il convegno segnerà anche il punto di arrivo di un percorso sul tema della violenza di genere vissuto in classe durante l’anno scolastico. Hashtag: #NEMMENOCONUNFIORE!