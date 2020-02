Rimini. Nonno accusato di violenza sessuale sulla nipotina

Riminese di 52 anni indagato per violenza sessuale aggravata, nei confronti di una bambina di poco più di 11 anni. Fissato l’incidente probatorio nei prossimi giorni per l’audizione protetta della bambina che verrà sentita alla presenza degli psicologi e in quella sede verrà fatta chiarezza sui fatti. Fatti che risalgono a qualche mese fa, quando i due genitori sconvolti si sono presentati dai carabinieri. La bimba sostiene di essere stata pesantemente molestata dal nonno e toccata nelle parti intime. Accuse negate con forza dall’uomo – secondo marito della nonna – il quale sostiene di averle fatto semplicemente il solletico sulla pancia mentre erano nel lettone e che la piccola avrebbe equivocato.