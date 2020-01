Rimini. Novafeltria: ausiliaria del traffico investita mentre eleva contravvenzione

Ausiliaria del traffico in servizio a Novafeltria investita da un pirata della strada che stava per essere multato per sosta vietata. I fatti risalgono a diversi giorni fa ma emergono solo ora. Quando l’automobilista ha capito che stava per essere multato ha acceso il motore ed è partito a tutta velocità centrando l’ausiliaria e ferendola a piede e ginocchio. L’ausiliaria si è così presentata ai carabinieri di Novafeltria per sporgere denuncia e, grazie alle telecamere di videosorveglianza che controllano la piazza, i militari dell’Arma sono riusciti a una 38enne di Novafeltria, identificata e denunciata a piede libero per violenza ad incaricato di pubblico servizio.