Rimini. OLTRE 15.000 PASSEGGERI A CAPODANNO SUL METROMARE

OLTRE 15.000 PASSEGGERI A CAPODANNO SUL METROMARE

Grande successo per il debutto del servizio a favore dei turisti

Nella notte aggiunte altre 8 corse extra a quelle previste

Meno auto e meno rischi di incidenti sulle strade

Due episodi hanno causato brevi interruzioni del servizio

Rimini, 1 gennaio 2020 – La grande affluenza di turisti agli eventi di Capodanno nelle piazze della Riviera di Rimini, associata alla possibilità di potervi assistere senza l’utilizzo dell’auto e con spostamenti rapidi, hanno generato uno straordinario successo dei mezzi pubblici sia nel pomeriggio di ieri che durante la notte, in particolare sul Metromare, gratuito per 11 ore insieme alle linee 125, 11 e 4. Fra il tardo pomeriggio e la notte, Start Romagna ha inserito 8 corse straordinarie del Metromare per supplire alla domanda.

Una bella occasione per promuovere il servizio anche alle migliaia di turisti che si stanno spostando in questi giorni, e ieri sera in modo particolare, fra le due città. Una ‘prima volta’ storica che s’è rivelata un successo anche per la collaborazione e le sinergie instauratesi. Ma pure un test utilissimo per calibrare al meglio i servizi in vista dei grandi eventi primaverili e della stagione estiva.

La stima di START Romagna è che fra il 31 dicembre e le prime ore di oggi siano salite a bordo del Metromare oltre 15.000 passeggeri.

Un successo che ha rappresentato anche un contributo sostanziale alla diminuzione del traffico veicolare ed un’opportunità di maggiore sicurezza – per sé e per gli altri – offerta a chi magari ha voluto concedersi un bicchiere in più di spumante e muoversi ugualmente lungo la costa.

Nella notte ci sono state anche un paio di interruzioni del servizio del Metromare.

Nel primo caso, la grande ressa e la volontà di salire a bordo ha creato una situazione di pericolo per via di una persona rimasta aggrappata ad una porta per alcuni metri. E’ intervenuto il 118.

Nel secondo caso, un uomo probabilmente sotto l’effetto dell’alcol si è improvvisamente steso sulla carreggiata e solo la prontezza dell’autista ha evitato fosse travolto. La manovra improvvisa ha però causato la caduta di alcune persone all’interno del bus, compresa una donna in carrozzella posizionata nell’apposito spazio. E’ intervenuta la Polizia Locale di Riccione.