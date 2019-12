Rimini. OPERAZIONE “CLEAN PARK” LA POLIZIA DI STATO SMANTELLA PIAZZA DI SPACCIO A RIMINI ESEGUITI 10 ARRESTI E 7 MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTI SPACCIATORI SEQUESTRATI OLTRE 2 CHILI DI SOSTANZA STUPEFACENTE

OPERAZIONE “CLEAN PARK”

LA POLIZIA DI STATO SMANTELLA PIAZZA DI SPACCIO A RIMINI

ESEGUITI 10 ARRESTI E 7 MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTI SPACCIATORI

SEQUESTRATI OLTRE 2 CHILI DI SOSTANZA STUPEFACENTE

ERA DA TEMPO CHE L’AREA DEL “PARCO FORLANI” E QUELLA ADIACENTE DEL PARCO XXV APRILE, ERA STATA INDIVIDUATA DAGLI INVESTIGATORI DELLA SQUADRA MOBILE QUALE ZONA DI SPACCIO, UTILIZZATA DA UN GRUPPO DI SOGGETTI PREVALENTEMENTE DI ORIGINE AFRICANA PER INCONTRARE I CLIENTI, NASCONDERE LA SOSTANZA STUPEFACENTE E ANCHE QUALE LUOGO, SOPRATTUTTO NEL PERIODO ESTIVO, OVE BIVACCARE ALL’INTERNO DEGLI STABILI ABBANDONATI PRESENTI SUL POSTO.-

GLI AGENTI DELLA SEZIONE ANTIDROGA DELLA “MOBILE” AVEVANO, QUINDI, INIZIATO UN’ATTIVITÀ D’INDAGINE UTILIZZANDO SIA METODI TRADIZIONALI, APPOSTAMENTI E PEDINAMENTI, SIA DI NATURA TECNOLOGICA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI SOFISTICATE TELECAMERE, PIAZZATE IN TUTTA L’AREA DAGLI AGENTI TRAVESTITI DA OPERATORI ECOLOGICI E IN GRADO DI RIPRENDERE LE OPERAZIONI DI SPACCIO ED INDIVIDUARE I VARI NASCONDIGLI – NEGLI STABILI ABBANDONATI E TRA LA VEGETAZIONE DEL PARCO – OVE I PUSHER NASCONDEVANO LA “MERCE”, SOPRATTUTTO MARIJUANA ED HASCISH.-

LE INDAGINI HANNO PERMESSO DI ACCERTARE CHE UN NUTRITO GRUPPO DI SOGGETTI, SOPRATTUTTO DI ORIGINE GAMBIANA, MA ANCHE SENEGALESE, NIGERIANA, GHANESE E TRA CUI ANCHE DUE ITALIANI ED UN ROMENO SI ERANO ORGANIZZATI IN MODO TALE DA CREARE UNA ZONA OVE L’ATTIVITÀ DI SPACCIO ERA FIORENTE A QUALSIASI ORARIO DELLA GIORNATA, CON I VARI COMPONENTI CHE SI ERANO SUDDIVISI IL “LAVORO”: CHI TRASPORTAVA LA DROGA, CHI SPACCIAVA, CHI NASCONDEVA LA MERCE E CHI FACEVA IL PALO PER AVVERTIRE DELL’ARRIVO DELLE FORZE DELL’ORDINE CHE, CONSAPEVOLI COMUNQUE DEL PROBLEMA, FREQUENTEMENTE PATTUGLIAVANO L’AREA.-

I RISCONTRI FORNITI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, TRA CUI I NUMEROSI ARRESTI EFFETTUATI IN FLAGRANZA NEL CORSO DELLE INDAGINI ED I RELATIVI SEQUESTRI DI SOSTANZA STUPEFACENTE, SONO STATI TANTO PRECISI E PUNTUALI DA PERMETTERE AL P.M. TITOLARE DELL’INDAGINE DI POTERE RICHIEDERE AL G.I.P. L’EMISSIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI 17 COMPONENTI DEL SODALIZIO, PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ED ESEGUITI NELLA GIORNATA DI IERI 19 DICEMBRE DALLA SQUADRA MOBILE, CON LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE DELLA QUESTURA E DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE EMILIA – ROMAGNA ORIENTALE ED OCCIDENTALE E DI UNITÀ CINOFILE ANTIDROGA DELLA QUESTURA DI BOLOGNA.-

SONO STATI EMESSI 9 PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE A CARICO DI ALTRETTANTI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 20 ED I 30 ANNI, 1 MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI A CARICO DI UN 24ENNE RIMINESE E 7 MISURE DI DIVIETO DI DIMORA NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA A CARICO DI ALTRETTANTI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 20 ED I TRENT’ANNI:

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, CHE HANNO INTERESSATO – OLTRE L’AREA “FORLANI” ED IL PARCO XXV APRILE – L’INTERO TERRITORIO RIMINESE, LA “PIAZZA DI SPACCIO” È STATA RIPULITA E MESSA IN SICUREZZA, ATTRAVERSO LA SALDATURA DELLE PORTE DI ACCESSO AGLI STABILI ABBANDONATI; NEI PROSSIMI GIORNI UNA DITTA SPECIALIZZATA IN PULIZIA STRAORDINARIE SOTTOPORRÀ L’INTERA AREA AD UN MASSICCIO INTERVENTO DI BONIFICA, RIMUOVENDO ANCHE I BIVACCHI CHE AVEVANO TRASFORMATO LA ZONA IN UN DORMITORIO A CIELO APERTO.

SI ALLEGANO FOTO E FILMATO CHE POTRA’ ESSERE SCARICATO DAL LINK DI VIDEOPOL http://www.poliziadistato.tv/c_2116eHNc6v