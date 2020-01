Rimini. Ospiti cinesi: oltre 14mila pernottamenti in 11 mesi. Ecco le ultime notizie sul coronavirus

Nei primi undici mesi del 2019 i pernottamenti di ospiti di nazionalità cinese nelle strutture ricettive provinciali sono stati 14.095. Un trend in leggero calo rispetto a quello dell’anno precedente: nell’intero 2018 i pernottamenti furono 16.035.

Intanto una vittima nella provincia sudoccidentale del Sichuan porta a 38 i nuovi decessi per il coronavirus cinese, 37 dei quali nello Hubei, per un totale di 170 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Secondo l’ultimo bilancio del governo centrale, i nuovi casi registrati nella giornata di ieri in tutto il territorio cinese sono stati oltre 1.700, più di mille dei quali solo nella provincia focolaio dell’infezione.

Anche il Tibet ha riportato il suo primo caso, ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. Le 38 nuove morti segnano il più alto aumento di decessi giornalieri dall’inizio dell’epidemia e arrivano mentre è in corso un massiccio sforzo di contenimento che sta tenendo bloccate decine di milioni di persone nello Hubei.

La maggior parte delle ultime infezioni segnalate si è verificata proprio nella provincia focolaio del virus, che ne ha registrate 1.032.

La Chinese Football Association, la Federcalcio cinese, ha annunciato in un comunicato di rinviare tutte le partite in programma nel 2020 a causa dell’epidemia del coronavirus di Wuhan.

Ikea ha deciso di chiudere in via temporanea tutti i suoi 30 store in Cina. La mossa segue quella di ieri con cui il colosso svedese aveva annunciato la chiusura della metà dei suoi negozi, limitando anche gli orari di apertura di quelli ancora operativi.

Roma Nella Capitale in tarda serata un turista cinese è stato soccorso da un’ambulanza nel pomeriggio in un albergo di via Cavour, nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, era arrivato nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni. Sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus. Il personale dell’ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso l’uomo che aveva febbre e lo ha trasportato all’ospedale Spallanzani per essere sottoposto al test.

Alessandria Una donna, rientrata dalla Cina dopo alcuni mesi, è in isolamento all’ospedale di Alessandria perché presenta sintomi influenzali che hanno fatto pensare al coronavirus. Per confermare l’eventuale infezione, la paziente sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici. Al pronto soccorso – conferma l’Azienda ospedaliera – è scattata la procedura prevista dal Protocollo nazionale per affrontare eventuali casi di coronavirus. Solo dalle analisi alle quali la donna sarà sottoposta sarà possibile chiarire se si tratta di un caso legato al coronavirus.