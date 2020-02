Rimini. Paura per l’incendio all’Hotel Touring: VIDEO e FOTO dell’intervento dei vigili del fuoco

Paura per un incendio sviluppatosi all’ hotel Touring di Miramare di Rimini, alle 13:46 in data odierna. A seguito dello sviluppo di fiamme all’esterno e al primo piano in corrispondenza della sala pranzo, è scattato il piano di evacuazione dell’ hotel che conta 6 piani e 110 camere. Oggi risultavano presenti cinquanta clienti e 22 dipendenti. Il Comando provinciale ha fatto convergere nel minor tempo possibile diverse squadre VVF con 18 uomini (2 autopompa serbatoio APS, 1 autobotte AB, 1 autoscala AS) e il funzionario di guardia. Sul posto presenti anche 2 ambulanze e 1 automedica, vigili urbani e pattuglie della polizia di stato. Dopo aver spento le fiamme si è provveduto a verificare nei piani la completa evacuazione degli ospiti presenti. Sono state prese in consegna per le cure del caso e l’avvio in ospedale per accertamenti cinque persone, lievemente interessate da fumo. Sul posto si stanno accertando le cause che hanno scatenato l’ incendio. Al momento le squadre sono ancora al lavoro sul posto. Allertata anche la sezione sicurezza impiantistica della locale ASL