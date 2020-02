Rimini. Pedala fuori dalla ciclabile: multato

Imprenditore riminese multato sulla Marecchiese dalle forze dell’ordine. L’uomo stava pedalando sulla carreggiata e aveva dall’altra parte della strada la ciclabile quando è stato fermato e multato. Il codice della strada parla chiaro: se si è in bicicletta e c’è una pista ciclabile la si deve obbligatoriamente imboccare. 18 euro di sanzione e una vicenda che forse servirà a rendere edotti tutti quanti, visto che come il signore multato in parecchi non sono al corrente della prescrizione. E purtroppo la legge non ammette ignoranza.