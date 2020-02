Rimini. Per due anni ruba l’energia elettrica all’amico: preso dai carabinieri

38enne riminese per quasi due anni ha rubato l’energia elettrica a un ignaro utente che pagava per lui la bolletta. I contratti erano regolarmente intestati alla vittima la quale tuttavia non sapeva nulla di quell’appartamento. Convinto di essere stato truffato, si è presentato subito presso i carabinieri della Stazione di Novafeltria per sporgere una denuncia e i militari hanno quindi dato inizio ad una serie di accertamenti che hanno smascherato l’ideatore dell’imbroglio peraltro amico della vittima. Il 38enne, infatti, aveva utilizzato l’identità del conoscente per firmare i contratti delle utenze e assicurarsi l’approvvigionamento di elettricità gratis. Scattata la denuncia a piede libero.