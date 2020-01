Attività artigiana di produzione di panini tipo Kebab e pizza controllata su segnalazione del Suap a seguito di alcune irregolarità riscontrate nelle comunicazioni del cambio di gestione a seguito del sopralluogo è stata sanzionata per la vendita di bibite senza aver presentato alcuna Scia. Il gestore dell’attività artigiana è stato anche segnalato per le pessime condizioni igieniche in cui si trovava il locale nel momento dei controlli.