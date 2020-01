Rimini. Ponte Verucchio: fioccate le prime multe per chi non rispetta l’ordinanza

Domenica come noto il ponte di Verucchio è tornato a essere transitabile, anche se a senso unico alternato e con il divieto di attraversamento per tutti i mezzi pesanti (quelli sopra le 3,5 tonnellate). La zona del ponte, sia domenica che ieri, è stata presidiata anche dagli agenti della polizia locale, chiamati soprattutto a fare i controlli sui mezzi pesanti per far rispettare l’ordinanza. Ieri, in particolare, sono stati diversi i camion fermati dagli agenti. Tre quelli multati per 84 euro dai vigili per aver attraversato il ponte pur avendo un peso superiore alle 3,5 tonnellate. Anche per i mezzi scolastici è obbligatorio passare da Santarcangelo.