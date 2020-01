Rimini. Positivi i dati del turismo a Rimini e Provincia

Molto positivi i dati del turismo a Rimini e Provincia. Per quanto riguada la domanda turistica negli esercizi ricettivi a Rimini si registra un ottimo +2,5% per quanto riguarda i turisti e un +1% per quanto riguarda i pernottamenti. Riccione registra un +0,9% di turisti mentre i pernottamenti restano sostanzialmente invariati. Cattolica fa segnare invece un -0.9% di turisti e un -1,2% di pernottamenti. Misano volta a +2,2% di turisti ma a -0,4% di pernottamenti. Il periodo preso in esame dall’osservatorio è quello Gennaio-Novembre 2019. Quadro pronviciale dunque particolarmente positivo.