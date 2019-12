Rimini. Posto il tassello finale dell’operazione della Polizia di Stato ‘’Clean Park’’: arrestato l’ultimo pusher

Alle ore 20.00 circa, durante il normale controllo del territorio, una volante della Polizia di Stato, mentre transitava in via Papa Giovanni XIII angolo via Vittime Civili di Guerra, notava E.S., ventottenne nigeriano, frugare all’interno di un sacchetto azzurro, riposto in una siepe. Lo stesso, che in quel momento si trovava in compagnia di altre persone, alla vista degli operatori fuggiva.

Immediatamente uno dei poliziotti scendeva dall’autovettura rincorrendo a piedi l’uomo, mentre il collega lo inseguiva, senza mai perderlo di vista, a bordo del veicolo. Dopo aver percorso le vie Gambalunga, Oberdan, Piazzetta Plebiscito e la via Ventidue Giugno 1859, l’uomo giungeva, sempre inseguito dagli operatori, in via Roma, attraversandola e proseguendo la fuga in direzione nord.

A questo punto il fuggitivo, vistosi raggiunto dall’autovettura, invertiva improvvisamente la direzione di fuga verso sud, facendo sì che il poliziotto alla guida arrestasse la marcia del veicolo nel tentativo di invertirne la direzione per poter proseguire l’inseguimento e bloccarlo. Nell’azione, l’autovettura di servizio non si arrestava ed andava ad impattare contro un muretto. Vista la situazione, il poliziotto che guidava il veicolo scendeva immediatamente dal veicolo inseguendo a piedi l’uomo unitamente al collega, raggiungendo e bloccando lo straniero aiutati da un appuntato dei carabinieri che si trovava a passare da lì.

Il giovane cercava in ogni modo di sottrarsi all’arresto, impedendo più volte agli operanti la procedura di ammanettamento, spintonando e colpendo a gomitate i poliziotti. Avendo gli operanti già inserito il primo bracciale alla mano sinistra e non riuscendo nonostante i numerosi tentativi a bloccare il fuggitivo a terra, lo stesso prendendo con la mano destra la manetta ancora aperta, stringeva con la catenella delle stesse il dito di uno degli operatori, procurandogli un trauma ad un dito della mano.

Sul posto gli operanti eseguivano un’immediata perquisizione personale a seguito della quale all’interno della tasca destra dei pantaloni veniva rinvenuto un involucro in cellophane nero contenente 6 grammi di marjuana. Nella medesima tasca inoltre, veniva rinvenuta la somma di Euro 420,00 suddivisi in banconote di diverso taglio, le quali si presentavano tutte piegate in più parti, modalità utilizzata di solito dagli acquirenti durante le operazioni di acquisto dello stupefacente per far si che la banconota ridotta in piccole dimensioni risulti poco visibile durante lo scambio.

Assicurato il giovane di colore all’interno dell’autovettura, con la collaborazione di altre 2 volanti sopraggiunte nel frattempo sul posto, i poliziotti percorrevano a ritroso le strade interessate all’inseguimento fino a raggiungere il luogo dove gli operanti avevano notato l’E.S. frugare nella siepe. All’interno di essa, dopo un’accurata ispezione, veniva rinvenuto un sacchetto in plastica di colore azzurro, occultato parzialmente tra le foglie, contenente 6 involucri in cellophane di colore nero contenenti marjuana per un peso di 70 grammi. Lo stupefacente per tipo di confezionamento e di qualità è risultato essere uguale a quello trovato a seguito di perquisizione personale in tasca all’E.S.

Accompagnato il giovane extracomunitario presso gli uffici della Questura di Rimini, si è avuta riconferma che era il tassello finale per chiudere l’operazione ‘’Clean Park’’ Il giovane, irregolare sul territorio italiano, annovera precedenti per resistenza, ricettazione. E.S., oltre ad essere indagato per detenzione di sostanza stupefacente nell’ambito dell’operazione Clean Park aveva a suo carico un divieto di dimora nel territorio delle Province della Regione Emilia Romagna emessa dal GIP del Tribunale di Rimini il 16.12.2019.

Pertanto, in considerazione del luogo, noto come piazza di spaccio, gli svariati precedenti penali, nonché specifici, in quanto in data 03.09.2019 era stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini. L’E.S. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale avendo cagionati ai due poliziotti lesioni guaribili in 3 e 12 giorni.